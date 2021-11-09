За семь нерабочих выходных в Белгороде выявили 362 нарушения масочного режима

В Белгороде продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В рейдах участвуют полицейские, сотрудники МЧС, Росгвардии, муниципальной стражи и управления ГОЧС. За семь нерабочих дней в областном центре было выявлено 362 нарушения масочного режима. Составлено 212 протоколов.

- Количество нарушений не соответствует количеству составленных протоколов потому, что основная цель – это проведение профилактических мероприятий и разъяснительной работы с населением, - объяснил первый заместитель мэра по безопасности Геннадий Цонев.

Кроме того, за время нерабочих дней в Белгороде выявили 16 несовершеннолетних, которые находились в торговых центрах без сопровождения взрослых. Родителей уведомили. В отдельных случаях были составлены административные материалы.

Сотрудники администрации призывают жителей и гостей города ответственно относиться к действующим ограничениям. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной.