В Белгороде неизвестные изрисовали и забросали фекалиями автомобиль

Ряд пабликов опубликовал фото изрисованного и забросанного фекалиями автомобиля. Судя по публикациям, его запечатлели утром 6 ноября на Белгородском проспекте.

Интернет-пользователи строят догадки о том, кто же так постарался и что послужило причиной столь нелицеприятного поступка. Многие сходятся во мнении о том, что виной всему женская месть. Другие шутят, что «работала явно группа лиц по предварительному сговору». Третьи пишут: «У него выхлоп громкий, насколько я помню, но портить авто никто не имеет права».

Если автомобиль был поврежден и ущерб превышает 2500 рублей, то автор художеств может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако, как отмечают некоторые интернет-пользователи, краска легко растворяется водой. В таком случае мстителю, возможно, грозит административное наказание.