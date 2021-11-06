Под Белгородом мотоциклист столкнулся с тремя автомобилями

В аварии пострадали мотоциклист и 71-летняя пассажирка «Митсубиси». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в пятницу, 5 ноября, в районе пятнадцати часов на третьем километре автодороги «Белгород – Никольское – Крым – Ясные Зори – Архангельское» возле поселка Таврово. По предварительным данным, 72-летний водитель «Тойоты Лед Крузер» при развороте не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки» под управлением 29-летнего мужчины. В результате произошло столкновение. Из-за удара мотоциклист выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Митсубиси Лансер» под управлением 74-летнего водителя и «Опель Астра» под управлением 24-летнего парня.

- В результате ДТП водитель мотоцикла и 71-летняя пассажирка автомобиля «Митсубиси Лансер» получили травмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.