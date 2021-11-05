Белгородского подростка подозревают в угоне автомобиля у родственника

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября в Белгородском районе. По предварительным данным, 17-летний подросток, пока все дома спали, взял ключи от принадлежащего родственнику автомобиля «Лада 210740» и отправился кататься. Не справившись с управлением, он врезался в отбойник и перевернулся. Бросив машину, юноша вернулся назад, и никому не рассказал о произошедшем.

О перевернутом автомобиле в полицию сообщила проезжавшая мимо места аварии автомобилистка. Параллельно в райотдел позвонил 34-летний собственник и сообщил, что обнаружил пропажу машины. Сотрудники уголовного розыска установили, что к загадочной истории с ДТП приложил руку подросток.

По информации пресс-службы УМВД региона, юноша уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело за угон. Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.