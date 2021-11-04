С понедельника белгородские школьники вернутся за парты

Уже с 8 ноября белгородские школьники возвращаются на учебу. Напомним, образовательные организации отправили на досрочные двухнедельные каникулы с 25 октября. Мера была направлена на то, чтобы прервать цепочку контактов и минимизировать риск распространения массовой инфекции. По данным властей она принесла результаты.

- Уровень заражения коронавирусом, ОРВИ и простудными заболеваниями у детей снизился на 30 процентов, - сообщил у себя на странице глава региона Вячеслав Гладков.

Уменьшилось и число пациентов детского ковидного госпиталя.

Во время каникул для школьников в формате дистанционного обучения работали учреждения допобразования. На период локдауна в регионе приостановили деятельность и детские сады. Для малышей, родители которых в это время продолжили работать на предприятиях непрерывного производства, организовали дежурные группы.

С понедельника образовательные и дошкольные учреждения вернутся к обычному графику.

- Дистант, это мое личное мнение, конечно, правильному и успешному освоению учебного процесса не способствует, - отметил Вячеслав Гладков.

Обучение будет проходить с соблюдением всех ранее действовавших противоэпидемических мер. Как и раньше, за каждым классом будет закреплен свой кабинет. Составлены графики прибытия, начала уроков, питания в столовой и перемен. Сообщается, что это позволит избежать столпотворения при входах в образовательное учреждение и предотвратить распространение COVID-19.