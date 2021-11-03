Белгородцев ждет еще один теплый осенний день

Ночью пройдут небольшие дожди, а вот днем существенных осадков не ожидается. фото: Артем Гребеник.

Праздничный четверг побалует белгородцев теплой погодой. В День народного единства, 4 ноября, в регионе будет облачно, с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди. Днем существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер завтра будет дуть южный со скоростью пять-десять метров в секунду. Температура воздуха ночью в регионе составит +5…+10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +10…+15 градусов.

В Белгороде ночью ожидается +8…+10 градусов. Днем +13…+15 градусов.