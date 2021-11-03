Белгородец выплатит бывшей девушке за публикацию ее интимных фото и видео 100 тысяч рублей

Жителю Волоконовки, разместившему в соцсети интимные фото и видео с бывшей девушкой, вынесли приговор. По данным следствия, таким способом 26-летний парень хотел отомстить экс-возлюбленной за разрыв отношений. Тем самым он нарушил гарантированное ей Конституцией право на неприкосновенность частной жизни.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления. За незаконное распространение сведений о частной жизни его приговорили к штрафу в 25 тысяч рублей. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, он должен будет выплатить девушке компенсацию морального вреда – 100 тысяч рублей.