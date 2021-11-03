фото: с сайта администрации города Белгорода.

На улице Попова, 20 в Белгороде открыли дополнительный стационарный переписной участок. Он работает ежедневно с восьми утра до шести вечера. Как сообщили в администрации города, в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября – контролеры помогают всем обратившимся ответить на вопросы Всероссийской переписи населения.

По словам руководителя Белгородстата Вадима Абросимова, открытие дополнительного переписного участка было обусловлено спросом. Прийти сюда может житель любого региона.

- Кто то выбирает перепись на «Госуслугах», другие ждут переписчика дома, либо идут в МФЦ и на переписные участки. На сегодняшний день в переписи приняли участие 68,1% жителей региона, 15.5% из них переписались самостоятельно на Едином портале государственных и муниципальных услуг, - сообщил Вадим Абросимов.

Он также подчеркнул, что соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

- Переписчик выходит к людям только в средствах индивидуальной зашиты и отрицательным ПЦР-тестом, — отметил руководитель Белгородстата.