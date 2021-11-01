2 ноября в Белгородской области возможны дожди

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 ноября на территории Белгородской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшие дожди, утром и ночью местами туман.

Ветер юго-восточный, ночью от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду. Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов тепла, днем – от плюс 10-ти до плюс 15-ти градусов.

В Белгороде ночью от трех до пяти градусов выше ноля, днем – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендуют жителям региона ответственно относиться к правилам пожарной безопасности. Не поджигайте сухую траву на территории земельного участка. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации отопительных приборов.

Во время управления транспортным средством следует внимательно следить за дорогой. Заранее снижайте скорость перед светофорами и пешеходными переходами, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим. Избегайте резких маневров на дороге. При возникновении тумана обязательно используйте противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области - (84722) 39-99-99.