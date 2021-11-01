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Общество1 ноября 2021 14:27

За выходные на белгородских дорогах пострадали двое детей

Под колеса автомобилей попали семилетний мальчик и пятнадцатилетняя девочка
Анастасия Лемешко
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В субботу, 30 октября, в городе Алексеевке под колесами автомобиля пострадал семилетний мальчик. По предварительным данным, в пятом часу дня 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099», двигаясь по улице Коммунаров, сбил ребенка, выбежавшего на проезжую часть из-за препятствия. Мальчика с травмами госпитализировали.

В воскресенье, 31 октября, еще одно ДТП с участием подростка произошло в Яковлевском городском округе. По предварительным данным, около четырех часов дня 45-летний водитель «БМВ» сбил на улице Кривошеина в городе Строителе 15-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что ее также госпитализировали.