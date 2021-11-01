- На Белгородчине открыли набор в студенческие отряды, - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Студентов приглашают работать в педагогических, строительных, сервисных, медицинских, экологических, профильных, сельскохозяйственных, волонтерских отрядах, а также проводниками и спасателями. Для школьников сформируют отряды подростков. Вступить в движение можно с 14 лет.

Самыми популярными направлениями для работы в ушедшем сезоне были проводники и вожатые.

- Но мы работаем и над новыми вакансиями, которые будут интересны молодежи, - рассказывает руководитель регионального штаба студенческих отрядов Андрей Ватулин. - Главное, чтобы наши бойцы могли путешествовать по стране и зарабатывать не только эмоции, но и деньги. Так, максимально летом получили проводники и спасатели: их зарплата в месяц составила 60 тысяч рублей.

Регистрация на сезон 2022 года открыта по ссылке.

Напомним, что прошедшим летом к движению присоединились 1 500 студентов из всех вузов и ссузов области. Так, строители трудились на Курской атомной электростанции, вожатые – в лагерях Крыма и Краснодарского края, в регионе студентов привлекали к сбору яблок, клубники, малины, работе на хладокомбинате, мясоперерабатывающем заводе, хлебозаводе и в «Белгорблагоустройстве».

Узнавать о новых вакансиях для бойцов студенческих отрядов во время летних каникул и в свободное от учебы время в течение всего года теперь можно и в новом проекте «R1» в telegram. С помощью канала студенты могут изучить информацию о вакансии. А если остались вопросы, задать по телефону: 8-800-600-57-05.