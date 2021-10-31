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Общество31 октября 2021 16:01

Первый день ноября побалует белгородцев солнцем, а уже со вторника придут дожди

В течение недели ожидается +9...+14 градусов
Анастасия Лемешко
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В понедельник в регионе осадков не ожидается, но потом установится сырая погода. фото: Артем Гребеник.

В понедельник в регионе осадков не ожидается, но потом установится сырая погода. фото: Артем Гребеник.

В понедельник, 1 ноября, в Белгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет дуть юго-восточный. Ночью – со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит от -4 до +1 градуса. Днем +9…+14 градусов.

Со вторника по пятницу в регионе ожидаются небольшие дожди. К выходным они усилятся. Температура ночью будет составлять +1…+8 градусов. Днем +12…+14 градусов.