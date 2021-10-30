В воскресенье в Белгородской области ожидается туман

Белгородцев предупреждают об утреннем и ночном тумане. фото: Артем Гребеник.

В воскресенье, 31 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет дуть южный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от четырех градусов мороза до одного градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс десять – плюс пятнадцать градусов.

В туманную погоду особенно внимательными следует быть автомобилистам. Чтобы избежать неприятностей на дороге, не спешите за рулем. При плохой видимости используйте противотуманные фары и не забудьте снижать скорость у пешеходных переходов.