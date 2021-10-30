Белгородские дети стали чаще болеть коронавирусом и хуже его переносить

Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников рассказал, что в Белгородской области дети стали чаще болеть коронавирусом. На базе детской областной больницы на Садовой действует ковидный госпиталь для юных пациентов. Там развернуто 50 коек. По данным на 29 октября, заняты были 41.

- В прошлом году в стационаре было максимум 15 детей, сейчас доходит до 50 человек. Дети стали болеть тяжелее. В прошлую волну болезнь чаще протекала бессимптомно, сегодня – с симптомами и дыхательной недостаточностью, - рассказал начальник депздрава.

Он также добавил, что с открытием двух инфекционных центров, которые уже начали строить в регионе, нагрузка на региональную систему здравоохранения заметно снизится.

- К примеру, для Старого Оскола это будет выход из ситуации, потому что уже два года Старооскольская больница находится в режиме ковидного госпиталя. Это говорит о том, что хирургическая помощь все это время там не оказывается, пациентов возят в Губкинский городской округ. Поэтому строительство там ковидного госпиталя даст возможность снова открыть корпус для лечения соматических больных, - объяснил Андрей Иконников.

Загруженность коечного фонда в Белгородской области сохраняется на уровне 95%. Что касается прививок, то первым компонентом на 29 октября вакцинировались 821 951 человек, полностью завершили процедуру 748 464. Ревакцинацию прошли 58 тысяч жителей региона.