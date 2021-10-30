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Общество30 октября 2021 13:32

Белгородцам обещают, что они не ощутят проблем из-за сокращения маршруток на период локдауна

Автобусы будут ходить по режиму выходных дней
Анастасия Лемешко
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В период локдауна – с 30 октября по 7 ноября – в Белгороде сократят количество маршруток. Сообщается, что автопарк будет задействован на 60 процентов. Пассажирам обещают, что проблем из-за этого они не ощутят. Общественный транспорт будет курсировать по всем маршрутам.

- Автобусы будут ходить по режиму выходных дней, чтобы обезопасить перевозчиков от лишних расходов, так как пассажиропоток серьезно снизится, - прокомментировал генеральный директор Единой транспортной компании Алексей Попов.

В расписание регулярных маршрутов внесены изменения. С обновленным вариантом можно ознакомиться на сайте организации.