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Общество30 октября 2021 12:46

В Белгороде под колесами мусоровоза пострадала женщина

Ее с травмами госпитализировали в больницу.
Анастасия Лемешко
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В Белгороде «МАЗ» сбил 52-летнюю женщину.

В Белгороде «МАЗ» сбил 52-летнюю женщину.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автоавария произошла в пятницу, 29 октября, около 08 часов 30 минут в Белгороде. По предварительным данным, 52-летний водитель мусоровоза «МАЗ» ехал по улице Супруновская со стороны улицы Харьковская в направлении проспекта Богдана Хмельницкого. В районе дома номер десять он решил повернуть направо и наехал на переходившую проезжую часть свою сверстницу.

По данным пресс-службы Управления МВД России, пешеход получила травмы. В ведомстве сообщили, что 52-летнюю женщину госпитализировали в лечебное учреждение.