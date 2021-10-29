На зиму белгородские коммунальщики заготовили 13 тонн пескосоляной смеси

От снега коммунальщикам предстоит ежедневно убирать 571 километр дорожной сети и 6593 тысячи квадратных метров городской территории. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

- В Белгороде обсудили готовность коммунальных служб к зимнему периоду, - сообщает пресс-служба городской администрации. - Вопрос подняли на заседании городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

О готовности муниципального учреждения «Управление Белгорблагоустройство» к зиме рассказал заместитель генерального директора Сергей Шиянов. В автопарке службы находится 131 единица техники. 18 машин поступили недавно. Еще шесть приедут к концу декабря. На приобретение спецтехники область выделила 102,67 миллиона рублей.

От снега коммунальщикам предстоит ежедневно убирать 571 километр дорожной сети и 6593 тысячи квадратных метров городской территории.

Для организации круглосуточного дежурства подготовлены помещения на ул. Серафимовича, для складирования снега площадка на ул. К. Заслонова.

Заготовлено более 17 тонн песка, 9,5 тонн соли и 13 тонн пескосоляной смеси. В ближайшее время завезут еще партию противогололедных материалов. Их рассредоточат по всему городу. Они будут храниться в специальных ящиках возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Вносятся корректировки в план совместных действий коммунальных и экстренных служб во время непогоды, снежной бури, ледяного дождя с учетом опыта прошлого года.

Внимание уделят качеству уборки районов ИЖС. Для этой работы привлекут подрядные организации. Предусмотрят резервную технику для экстренных случаев.