Уже на этой неделе белгородские бюджетники с низким уровнем дохода получат увеличенную зарплату

С 1 октября в Белгородской области на 20% увеличили зарплаты бюджетников с низким уровнем дохода и тех, кто не попал под майские указы президента. По данным властей, повышение коснется порядка 55 тысяч жителей региона. В основном это работники социальной сферы: образования, медицины, соцзащиты, культуры, спорта.

- Речь идет не об индексации, а о беспрецедентном реальном повышении заработной платы. Те, у кого выплаты попадают на нерабочие дни, до пятницы, до 29 числа, должны получить свою заработную плату. Если организациях и учреждениях установлены какие-то другие сроки выплаты зарплаты, то деньги обязательно придут в эти сроки, - отметил врио заместителя губернатора Белгородской области Константин Курганский.

Сообщается также, что с 1 января 2022 года у этих категорий бюджетников зарплата вырастет еще на 4 %.