Пенсионер из Белгорода решил разбогатеть на акциях и перечислил мошенникам почти миллион рублей

В полицию Белгорода обратился 74-летний мужчина. Он сообщил, что нашел в Интернете объявление с предложением заработать на инвестициях.

Решив попытать удачу, он зарегистрировался на специальной платформе и установил программу удаленного доступа к телефону. «Кураторы» сообщали пенсионеру, куда ему необходимо переводить деньги, обещая вкладывать их в самые выгодные инвестиции. В итоге мужчина отправил на счета аферистов около 920 тысяч рублей, из которых 700 тысяч взял в кредит. Вывести деньги он так и не смог.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция работает над установлением личностей злоумышленников. Жителей региона призывают не терять бдительности и остерегать телефонных и интернет-аферистов.

- Не принимайте участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, - отметили в УМВД.