В нерабочие дни в Белгороде уменьшится количество маршруток

Глава регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров обсудил с перевозчиками работу в условиях ковидных ограничений. Обсуждались, в частности, вопросы соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

В предстоящие нерабочие дни прогнозируется снижение пассажиропотока. Чтобы снизить финансовую нагрузку на перевозчиков, на некоторых маршрутах решили уменьшить количество рейсов.

Как сообщил Владимир Базаров, до конца года планируется также закупить 100 новых автобусов. Часть из них выйдет дополнительно на магистральные маршруты. После выходных также завершат работу над новой маршрутной сетью.

- Еще раз обсудим ее с перевозчиками и будем готовиться к ее запуску, чтобы с 1 июля 2022 года работать по новым контрактам, - сообщил на свой странице в соцсети Владимир Базаров.