В Белгороде за день выявили 93 нарушения масочного режима

На территории Белгорода продолжаются рейды по выявлению нарушений масочного режима. Сотрудники полиции, муниципальной стражи, МЧС и Росгвардии проводят проверки в общественных местах и маршрутках. В сообщении 27 октября на сайте мэрии, говорится о том, что за сутки в городе выявили 93 нарушения масочного режима. Напомним, за это предусмотрен штраф, для граждан - от тысячи рублей. В администрации Белгорода также отметили, что в городе продолжает расти заболеваемость коронавирусом.

- Призываю соблюдать масочный режим. Этим мы сможем предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Эффективное средство защиты - прививаться. Практика показывает, что те, кто вакцинировался легче переносят заболевания, - обратился к белгородцам заместитель мэра по безопасности Геннадий Цонев.