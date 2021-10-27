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Происшествия27 октября 2021 16:47

В Белгородской области «КамАЗ» сбил 68-летнюю женщину

ДТП произошло на 650 километре автодороги М-2 «Крым»
Алексей СЕРГУНИН
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Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, вчера, 26 октября, в 18:20 на 650 километре автодороги М-2 «Крым» 56-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ 69361N», двигаясь со стороны Строителя в направлении Белгорода, наехал на 68-летнюю женщину.

Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.