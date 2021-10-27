Охотник обязан заполнить и предоставить сведения о добытых объектах животного мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Белгородчине открывается сезон охоты на пушных животных. Охотиться на зайца русака и лисицу можно уже с 6 ноября. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ у охотника обязательно должен быть охотничий билет, разрешение на хранение и ношение огнестрельного или пневматического оружия, а также на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке.

- Нужно отметить, что в регионе установлены нормы добычи: не более одного зайца в день – до 15 января 2022 года и лисиц без ограничений – до 28 февраля 2022 года, - пояснил руководитель управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области Андрей Гоц. - На сегодняшний день в общедоступные охотничьи угодья Белгородской области выдано более 2900 разрешений на добычу пушных животных.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях области необходимо обратиться к инспекторам Экоохотнадзора области в муниципальных районах, заполнить заявление и оплатить госпошлину в размере 650 рублей.

В соответствии с требованиями законодательства охотник обязан заполнить и предоставить сведения о добытых объектах животного мира. Как отмечают специалисты, эти данные необходимы для проведения учета, анализа и рационального использования объектов животного мира. За непредставление сведений в указанный срок (в течение 20 дней с момента закрытия охотничьего сезона) охотника могут привлечь к административной ответственности по части 3 статьи 8.37 КоАП РФ, а также отказать в выдаче разрешения в дальнейшем.

Сведения о добытых объектах животного мира можно сдать лично по месту получения разрешения или отправить по почте.

По всем случаям нарушения правил охоты, фактам браконьерства и нарушения действующего природоохранного законодательства просьба обращаться по дежурному номеру телефона 8(903) 885-50-66, (4722) 73-25-95.