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Общество26 октября 2021 17:07

В Белгородской области ночью в среду будет до шести градусов мороза

Днем ожидается всего 12 градусов тепла
Анастасия Лемешко
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В Белгородскую область пришло похолодание. фото: Артем Гребеник.

В Белгородскую область пришло похолодание. фото: Артем Гребеник.

На смену по-осеннему теплым выходным в Белгородскую область пришло похолодание. Ночные морозы постепенно окрепли. В среду, 27 октября в регионе ночью ожидается от -1 до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +7…+12 градусов. В столице региона ночью будет от -1 до -3 градусов. Днем +9…+11 градусов.

По данным белгородских синоптиков в среду ожидается переменная облачность. Осадков белгородцам пока не обещают. Ветер будет дуть юго-западный. Ночью со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем – 9-14 метров в секунду.