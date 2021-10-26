Под Белгородом столкнулись «КамАЗ» и «Рено Логан»

ДТП произошло во вторник, 26 октября, примерно в половине восьмого утра на пятом километре трассы «Короча – Губкин – граница Курской области». По предварительным данным, 33-летний водитель «КамАЗа» на перекрестке съехал с дороги вправо, начал разворачиваться и не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан» под управлением 45-летней женщины, которая ехала в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилистка получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.