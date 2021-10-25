Жителя Белгорода могут отправить в тюрьму за повторный отказ от освидетельствования

При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Фото: пресс-служба УМВД РФ по городу Белгороду

По предварительным данным, 17 октября около восьми часов вечера на улице 60 лет Октября инспекторы ДПС ГИБДД УМВД России по Белгороду остановили автомобиль «Мазда 6».

При общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования 26-летний мужчина отказался.

При проверке по базе данных сотрудники ГИБДД установили, что житель областного центра ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

- Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 УК РФ мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет, - информирует пресс-служба УМВД России по Белгороду.