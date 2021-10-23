В Белгородской области в ДТП погибла 80-летняя женщина

В пятницу, 22 октября, в Ровеньском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в начале четвертого дня на третьем километре трассы «Белгород – Новый Оскол – Советское – Айдар – Харьковское – Масловка» 64-летний водитель автомобиля «Датсун Он-До» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП 80-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель госпитализирован в районную больницу, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.