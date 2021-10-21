Пятница в Белгородской области будет ветреной и теплой

Днем в пятницу ожидается +18 градусов. фото: Артем Гребеник.

Впереди у белгородцев еще один теплый и вместе с тем ветреный день. В пятницу, 22 октября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть западный. По прогнозам синоптиков, его скорость составит восемь-тринадцать метров в секунду. Однако местами порывы могут достигать пятнадцати-девятнадцати метров в секунду.

Ночь выдастся теплая. Будет +6…+11 градусов. Днем ожидается +13…+18 градусов.

В Белгороде ночью будет от +7…+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +15…+17 градусов.