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Общество21 октября 2021 14:39

В Белгороде возле Пушкинской библиотеки-музея установили скульптуру ученого кота

Он отлит из бронзы и весит полтонны
Анастасия Лемешко
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«Кот ученый» прописался в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея.

«Кот ученый» прописался в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея.

В Белгороде появилась еще одна скульптура – «Кот ученый». Сказочнику выбрали подходящее место – он прописался в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея.

Автор новой городской скульптуры Борис Сергиенко. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Автор новой городской скульптуры Борис Сергиенко. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Как сообщили в мэрии, автором композиции стал местный скульптор Борис Сергиенко. Отлили ученого кота из Бронзы в Смоленской области, а вести он полтонны.

Новая скульптура сразу же привлекла внимание горожан. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Новая скульптура сразу же привлекла внимание горожан. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Сквер, где установлена композиция, также озеленили, обустроили здесь пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, установили скамейки и урны. Сейчас приводят в порядок смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на город. Внизу склона появится детская площадка. В порядок приведут и проезды возле расположенных рядом многоэтажек.