В Белгороде возле Пушкинской библиотеки-музея установили скульптуру ученого кота

«Кот ученый» прописался в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея.

В Белгороде появилась еще одна скульптура – «Кот ученый». Сказочнику выбрали подходящее место – он прописался в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея.

Автор новой городской скульптуры Борис Сергиенко. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Как сообщили в мэрии, автором композиции стал местный скульптор Борис Сергиенко. Отлили ученого кота из Бронзы в Смоленской области, а вести он полтонны.

Новая скульптура сразу же привлекла внимание горожан. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Сквер, где установлена композиция, также озеленили, обустроили здесь пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, установили скамейки и урны. Сейчас приводят в порядок смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на город. Внизу склона появится детская площадка. В порядок приведут и проезды возле расположенных рядом многоэтажек.