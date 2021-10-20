В Старом Осколе бармен потратил на спортивные ставки деньги ресторана

В Старом Осколе бармена одного из ресторанов подозревают в присвоении денег работодателя. По предварительным данным, 35-летний мужчина увлекался спортивными ставками. Это и толкнуло его на незаконный шаг. С июля по август он присвоил 70 тысяч рублей, внесенных посетителями заведения в качестве предоплаты за банкеты.

- Свою причастность к присвоению денежных средств он не отрицал и обязался отработать причиненный материальный ущерб, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

По фактам присвоений возбуждено пять уголовных дел. Максимальное наказание за такое преступления – два года лишения свободы.