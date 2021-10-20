Около 30 тысяч жителей Белгородской области прошли ревакцинацию

В Белгородской области продолжается прививочная кампания. По данным властей, в регионе 130 тысяч человек, которым необходимо по истечении полугода пройти ревакцинацию от СOVID-19. Повторные прививки сделали из них уже около 30 тысяч человек.

- Есть плановая ревакцинация – когда эпидситуация спокойная, можно делать прививку раз в год. А есть экстренная – когда идет подъем заболеваемости и для того, чтобы поддерживать иммунитет, необходимо вакцинироваться раз в полгода, – объяснил глава областного депздрава Андрей Иконников.

От гриппа привились уже порядка 350 тысяч белгородцев. На этой неделе в регион поступило 120 тысяч доз взрослой вакцины. В пятницу прибудет еще 170 тысяч доз детской.

- Прививаться от гриппа нужно, потому что начинается эпидсезон. Если у нас будет коронавирус плюс грипп, это может дать микст-инфекцию, которая характеризуется большими осложнениями, - отметил Андрей Иконников.