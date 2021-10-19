В Белгородской области 20 октября будет ветрено и в основном без осадков

Ночью в Белгородской области ожидается до 3 градусов мороза. фото: Артем Гребеник.

В среду, 20 октября, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков. Вместе с тем погода выдастся ветреная. Жителям региона советуют держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, не парковать там машины.

Ночью будет дуть северо-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду. Днем – юно-западный. Порывы могут достигать восьми-тринадцати метров в секунду, а местами и шестнадцати метров в секунду. В целом по области ночью ожидается от трех градусов мороза до двух тепла. Днем от плюс пяти до плюс десяти. В Белгороде ночью будет от минус одного до плюс одного, днем от семи до девяти градусов тепла.