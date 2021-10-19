В Белгороде оперативники раскрыли ночной грабеж, жертвой которого стала 21-летняя девушка

На днях в первый отдел полиции обратилась 21-летняя девушка с сообщением о том, что ее ограбили. По предварительной информации, она ночью возвращалась домой. Подойдя к двери, жительница Белгорода услышала звук приближающихся шагов. Испугавшись, девушка включила на телефоне фонарик и стала убегать, но оступилась и упала. В этот момент к ней подбежал мужчина, выхватил из рук мобильник стоимостью 18 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, им оказался 36-летний местный житель с криминальным прошлым. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.