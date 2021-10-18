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Общество18 октября 2021 17:58

Трех белгородцев подозревают в попытке украсть водонапорную башню

Мужчины частично распилили ее и успели вывезти две тонны металла
Анастасия Лемешко
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Ущерб, причиненный владельцам башни, составил больше 392 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный владельцам башни, составил больше 392 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отдел полиции Белгородского района обратились представители молочной фермы. Они сообщили, что неизвестные пытались украсть водонапорную башню с объемом бака пятьдесят кубометров. Последнее время сооружение не эксплуатировалось и находилось рядом с территорией организации.

Часть металла подозреваемые успели вывезти.

Часть металла подозреваемые успели вывезти.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Участковые уполномоченные задержали подозреваемых. Ими оказались трое 35-летниих местных жителей. По предварительной информации, они приметили лежавшую на боку башню и решили, что неплохо было бы сдать ее на металл.

Трое приятелей подозреваются в попытке украсть башню.

Трое приятелей подозреваются в попытке украсть башню.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Поскольку у одного из них имелось газорезочное оборудование, у второго - прицеп, а у третьего – автомобиль «Нива», мужчины решили объединить усилия. 9 октября они частично распилили башню и успели вывезти около двух тонн метала, но были замечены владельцами, - рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Подозреваемых застигли врасплох владельцы фермы.

Подозреваемых застигли врасплох владельцы фермы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Ущерб, причиненный владельцам фермы, оценивается в сумму более 392 тысяч рублей. По факту покушения на кражу в крупном размере следственным отделом ОМВД России по Белгородскому району возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Трех белгородцев задержали за попытку украсть водонапорную башню.
видео: с сайта УМВД России по Белгородской области.