19 октября на Белгородчине ожидаются дожди

По данным белгородских синоптиков, завтра, 19 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем местами небольшие осадки в виде дождя.

Ветер северо-западный ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов выше ноля, днем – от плюс шести до плюс 11-ти градусов.

В Белгороде ночью от плюс двух до плюс четырех градусов, днем – от семи до девяти градусов выше ноля.

В целях недопущения пожаров в жилых помещениях Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не оставляйте без присмотра зажженные газовые плиты, включенные в сеть электроприборы.

Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не сжигайте сухую траву и мусор вблизи жилых домов и лесных массивов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.