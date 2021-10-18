В Белгороде полицейские нашли похищенный из пункта проката электросамокат

Во второй отдел полиции обратились представители организации, специализирующейся на прокате электросамокатов. Они сообщили о пропаже одного средства передвижения. Ущерб оценили в сумму около семи тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. По предварительным данным, проходя мимо пункта проката, он прихватил с собой один самокат и унес его домой. По словам фигуранта, похищенное он планировал использоваться для личного пользования.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, самокат уже изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение такого преступления – два года лишения свободы.