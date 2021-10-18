В Белгороде прошла акция по поиску хозяев для собак

Чтобы оформить документы для передачи животного нужен только паспорт. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде прошла акция «Пойдем домой». Еще семь питомцев смогли найти себе дом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего новую семью искали для 28 собак и троих щенков. Сейчас им приходится жить в пансионате или на передержке в зоозащитных группах. Все собаки здоровы, вакцинированы, социализированы и подходят для домашней жизни. После заключения договора хозяева получили ветеринарный паспорт животного и брелок с номером куратора, сделали фото на память. Остальные участники вернулись в вольеры.

Встречи с хозяином по прежнему ждут Мира, Шура, Снежок, Дора, Ко. Вы можете обратиться в городской пансионат временного содержания безнадзорных животных, телефон - 34-01-83. Куратор питомца расскажет всю необходимую информацию о собаке. А чтобы оформить документы для передачи животного нужен только паспорт.