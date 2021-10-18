В Белгороде полиция разбирается в конфликте между таксистом и пассажирами

Инцидент произошел в субботу вечером, 16 октября, на улице Серафимовича в городе Белгороде. В соцмедиа появилась информация о том, что два пассажира напали на таксиста. Один избивал и душил водителя, второй помогал. Скрутили парней прибывшие на помощь автомобилисту коллеги.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция. Распространившуюся в соцсетях информацию прокомментировали в УМВД региона. По данным ведомства, в 21 час 06 минут поступило сообщение о драке на Серафимовича. На место выехал наряд. Водитель такси объяснил полицейским, что во время поездки между ним и по внешнему виду нетрезвыми пассажирами произошел конфликт. Один из них стал наносить ему удары, в связи с чем пришлось нажать «тревожную кнопку». Впоследствии мужчина обратился с соответствующим заявлением в полицию. Сейчас проводится проверка. Пассажиры установлены и опрошены.