В Белгородской области обновили состав единого подарка для новорожденных

До конца года планируют выдать еще 4184 набора. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С 1 сентября новоиспеченные родители всех малышей региона получают матрац, поильник, ночник, пену для мытья детской посуды и термоконтейнер для бутылочки. Отметим, что такая мера поддержки действует в рамках реализации регионального проекта «Большая Белгородская семья».

- Это очень хорошая поддержка для многодетной семьи, - считает Ольга Полякова из Краснояружского района. - В комплекте есть все, что обязательно пригодится растущему малышу. Все принадлежности экологически чистые и очень нужные. Очень благодарна нашему государству и региональным властям за заботу о детях.

Отметим, что в этом году на подарки для новорожденных в Белгородской области направят 29 миллионов рублей. Вручают их родителям во всех районах и городских округах. Для того чтобы получить пакет, родителям необходимо обратиться в управление ЗАГС по месту жительства с паспортом и свидетельством о рождение малыша.

- На сегодняшний день выдано 6569 наборов, из них 900 – в новом комплекте, до конца года планируется выдать еще 4184 набора, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.