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Общество15 октября 2021 15:01

В Белгородской области открыли еще одну детскую площадку

Радостное событие произошло в селе Принцевка Валуйского горокруга
Алексей СЕРГУНИН
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Площадку решили назвать «Всем миром», потому что доброе дело делали всем селом. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

Площадку решили назвать «Всем миром», потому что доброе дело делали всем селом. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа.

В Белгородской области открыли еще одну детскую площадку. Радостное событие произошло в селе Принцевка Валуйского горокруга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Игровую зону обустроили в рамках реализации социального проекта «Благоустройство села Принцевка с привлечением населения к решению вопросов местного значения».

Все лето жители трудились на участке: расчищали площадку, строили, красили, рисовали, устанавливали игровые элементы, сажали цветы.

Площадку решили назвать «Всем миром», потому что доброе дело делали всем селом.