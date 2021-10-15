В 2022-м году в Белгородской области купят 100 маршрутных автобусов на природном газе

С учетом внесенных изменений, параметры бюджета 2021 года будут выглядеть так: доходы – 125,5 миллиардов, расходы – 130,7. Дефицит составит 5,1. Фото пресс-службы Белгородской областной Думы.

Накануне на 13-м заседании регионального заксобрания были приняты изменения в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Как пояснил начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик, доходы региональной казны уменьшатся на 159 миллионов рублей, а расходная часть областного бюджета-2021 увеличится на 2,5 миллиарда рублей.

С учетом внесенных изменений, параметры бюджета 2021 года будут выглядеть так: доходы – 125,5 миллиардов, расходы – 130,7. Дефицит составит 5,1.

Среди самых объемных статей расходов, которые затронули изменения – сферы здравоохранения, ЖКХ, транспортного обслуживание населения, туризм, а также социально-культурные направления.

Так, например, 1,4 миллиарда рублей направят на приобретение 100 маршрутных автобусов, работающих на природном газе.

Доходы бюджета области в 2022 и 2023 годах запланированы в объеме 113,3 и 104,9 миллиардов соответственно. С учетом расходов дефицит составит 8,9 и 8 миллиардов соответственно.