Свыше тысячи белгородских бюджетников смогут приобрести жилье в 2022-м году

«Губернаторская ипотека» реализуется в Белгородской области с июня 2020 года. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

В регионе продлевается действие программы «Губернаторская ипотека». Приобрести жилье на льготных условиях работники бюджетной сферы смогут до 1 июля 2022 года. На эти цели в 2022-м году из областного бюджета планируют направить 160 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной Думы.

Накануне на заседании регионального заксобрания соответствующие изменения в закон области «О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» внесли депутаты. Проект документа парламентариям представила заместитель начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области Оксана Козлитина.

По ее словам, такой механизм поддержки как «губернаторская ипотека» реализуется в Белгородской области с июня 2020 года, как дополнение к «президентской» программе льготного ипотечного кредитования.

По условиям «губернаторской ипотеки» работникам бюджетной сферы в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора на приобретение жилья правительство региона предоставляет ежемесячную субсидию в размере трех процентов от базовой ставки, установленной банком. При этом размер займа по кредитным договорам, заключенным со 2 июля 2021 года по 1 июля 2022 года (включительно), не должен превышать три миллиона рублей, а ставка семь процентов.

На сегодняшний день жилищные условия при помощи таких механизмов поддержки в регионе улучшили 465 семей работников бюджетной сферы.

Дополнительных финансовых вливаний для реализации программы, по словам Оксаны Козлитиной, не потребуется. Корректировки в бюджете на будущий год будут произведены только в части перераспределения средств, неосвоенных в 2021-м.

Ожидается, что в следующем году улучшить свои жилищные условия с помощью «губернаторской ипотеки» смогут 1154 работника бюджетной сферы.