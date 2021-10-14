Утром на улице Студенческая в Белгороде столкнулись «Фольксваген» и «Мерседес»

Утро четверга, 14 октября, выдалось в Белгороде дождливым. На дорогах областного центра не обошлось без ДТП. Около 9 часов 35 минут на улице Студенческая 46-летняя женщина на «Фольксваген Поло», по предварительным данным, при повороте налево не пропустила «Мерседес» под управлением 22-летнего парня. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, при столкновении автомобилистка получила травмы. Ее доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее в дождливую погоду. Автоинспекторы просят белгородцев не спешить за рулем, помнить о безопасной дистанции и боковом интервале, выполнять требования дорожных знаков и разметки. Не теряйте бдительности у пешеходных переходов, автобусных остановок и при движении по загородным трассам. Необходимо помнить, что из-за мокрого асфальта ухудшается сцепление колес с дорогой. Кроме того, под слоем воды могут скрываться неровности дорожного покрытия.