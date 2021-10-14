В Белгородской области коронавирусом заболели еще 271 человек

В Белгородской области продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. За сутки к этой цифре прибавились еще 271 человек. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 57 045 жителей региона. Из них выздоровели 49 830.

Умерли за минувшие сутки еще двое – это житель Старооскольского городского округа 1942 года рождения и жительница Губкинского городского округа 1964 года рождения. С начала пандемии в регионе скончались 1229 человек с коронавирусом.

Госпитализированы в настоящее время 1649 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся восемьдесят.