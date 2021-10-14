Белгородец украл у знакомого 380 тысяч рублей и уехал в Крым

Кража произошла в августе этого года. В совершении преступления подозревают 24-летнего местного жителя.

По предварительным данным, 28-летний мужчина доверил приятелю свою банковскую карту, попросив сходить в магазин за спиртным. Тот, уходя, прихватил еще и телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. В результате назад молодой человек так и не вернулся. Зная пароль, он обналичил в банкоматах 350 тысяч рублей и еще 30 перевел себе через мобильное приложение. С похищенным подозреваемый уехал в Крым, где его и задержали белгородские оперативники.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело. За кражу парню грозит до шести лет лишения свободы.