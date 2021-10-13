В Белгородской области для детей с сахарным диабетом приобрели 441 сканер с датчиками. Первую партию уже передали в медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего контракты заключены на более чем две тысячи подобных датчиков. Они поступят на Белгородчину в ближайшее время. Это позволит обеспечить приборами всех нуждающихся в них пациентов.

- Сканеров хватит, чтобы полностью закрыть потребность, - заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Датчики нужно со временем менять, это расходные материалы. Тех, которые пришли, хватит на месяц, и уже в октябре поступит все необходимое до конца года, так что перебоев быть не должно. Надеюсь, наши родители и маленькие пациенты оценят удобство новых устройств.

Отметим, что право на бесплатное обеспечение системой непрерывного мониторинга глюкозы есть у детей до 18 лет, зарегистрированных на территории Белгородской области и состоящих на учете в медицинских организациях по месту их регистрации.

Предоставляется система и расходные материалы к ней на основании заключения врачебной комиссии медицинских организаций Белгородской области по месту жительства. Сведения о потребности в системах для детей с заболеванием «Сахарный диабет 1 типа» и расходных материалах к ним ежеквартально направляют в департамент здравоохранения Белгородской области медицинские организации региона.

В 2022 году правительство области намерено приобрести свыше 13 тысяч датчиков к сканерам, имеющимся в наличии у пациентов. Дополнительно закупят еще 58 сканеров и более тысячи датчиков.

При необходимости департамент здравоохранения области проведет дополнительные торги и закупит недостающие уже по факту сканеры и датчики.