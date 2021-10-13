14 октября в Белгородской области ожидаются дожди и сильный ветер

Синоптики прогнозируют небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным белгородских синоптиков, завтра, 14 октября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, в отдельных районах умеренные дожди.

Ветер ночью юго-восточный, днем с переходом на западный от семи до 12-ти метров в секунду, днем местами порывы до 17-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов тепла, днем – от плюс девяти до плюс 14-ти градусов.

В Белгороде ночью от девяти до 11-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.