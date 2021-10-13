Белгородка выиграла чемпионат России по кроссу

Инесса Гусарова (в центре). Фото с сайта rusathletics.info.

В Оренбурге состоялся чемпионат России по кроссу.

Инесса Гусарова, выступающая за Белгородскую и Брянскую области, практически с первых метров дистанции ушла в отрыв, не оставив шансов соперницам.

Пропустив основной чемпионат из-за болезни, наша землячка стала чемпионкой России на дистанции шесть километров с результатом 21 минута 35 секунд.

Серебро завоевала Наталья Колоскова (Москва, Приморский край) - 21:45. Бронзовая награду увезла из Оренбурга опытная Людмила Лебедева (Москва, Марий Эл) - 21:57.

Напомним, что в прошлом месяце Инесса стала бронзовой призеркой чемпионата России в эстафетном беге в составе сборной Белгородской области. А в июне она финишировала третьей на чемпионате страны на дистанции 800 метров.