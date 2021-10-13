В Белгороде полицейские задержали подозреваемого в кражах денег из автомобилей

Полицейские задержали предполагаемого взломщика автомобилей, на счету которого как минимум две кражи. Одна произошла в июле. По предварительным данным, мужчина вскрыл на одной из стоянок дверь «Лады Приоры» и забрал из салона сумку, в которой было 60 тысяч рублей, а также телефон стоимостью 10 тысяч. В другом случае злоумышленник обчистил «Газель» жителя Воронежа, пока тот разгружал товар. На этот раз добычей стали 28 тысяч рублей.

В совершении преступлений подозревают 40-летнего местного жителя с криминальным прошлым. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.