В Белгородской области открыли еще одну скейт-площадку

Гости из Белгорода продемонстрировали краснояружским ребятам возможности новой скейт-площадки и провели для них мастер-класс по катанию на ВМХ. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

- В Красной Яруге Белгородской области открыли скейт-площадку, - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Новый объект построили в рамках межведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий». Специализированную площадку для занятий экстремальными видами спорта построили в парке Победы в центре поселка. Площадь объекта – 450 квадратных метров, здесь также возвели яркую стену граффити и обустроили прилегающую территорию. Теперь у местных ребят появилось безопасное место для активного досуга.

- За последние два года в спортивной жизни нашего района произошло много хороших преобразований – мы построили велолыжероллерную трассу, универсальную площадку в микрорайоне «Сахарного завода», обновили Центральный стадион, - отметила глава администрации городского поселения «Поселок Красная Яруга» Татьяна Романенко. – Теперь открываем еще один объект, который очень востребован местной молодежью и подростками.

Гости из Белгорода продемонстрировали краснояружским ребятам возможности новой скейт-площадки и провели для них мастер-класс по катанию на ВМХ.